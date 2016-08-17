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Наша компания предоставляет для своих клиентов бесплатный вывоз металлолома!

Процесс получения метала очень сложный и состоит из целого ряда различных этапов. Производство первичного металла является длительным и затратным, поскольку оно требует добычи руды определенного металла, ее очищения и последующей обработки.

Гораздо проще использовать лом черных и цветных металлов. Получаемый таким образом металл не требует продолжительной обработки, поэтому и цена на него гораздо ниже. В то же время, производственный процесс многих промышленных предприятий включает сбор и передачу на переработку металла.

Каждый пункт приема металлолома в Москве функционирует для обеспечения перерабатывающих металлолом заводов сырьем.

Поскольку Москва является не только столицей нашей Родины, но и центром развития передовых технологий, очень важно развивать и внедрять ресурсосберегающие производственные процессы. Прием металлолома в этой связи играет одну из важных, ключевых ролей. В Москве и Московской области находится много промышленных предприятий, использующих в своей хозяйственной деятельности различные металлы. Такая производственная деятельность неизбежно приводит накапливанию на их территории лома и отходов цветных и черных металлов, который необходимо сдавать на переработку.

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Ознакомившись с информацией, размещенной на нем, вы непременно найдете пункт сдачи метала, расположенный по соседству с вами. Здесь же, на сайте, вы сможете в случае необходимости уточнить перечень металлов, с которыми мы работаем, требования касательно их внешнего вида, происхождения и состояния.

Сдать металлолом – цена за кг высокая!

Прием лома черных металлов Название металла Вид Засор Стоимость от 2х до 4х тонн Стоимость свыше 4х тонн Запутались в ценах? Позвоните нам, мы подскажем, и озвучим точную стоимость! Полный прайс на прием черного лома Сталь (толстый стальной лом) 1A 5% 30000 рублей 30000 рублей Рассчитать 2А 5% 30000 рублей 30000 рублей Рассчитать 3А 5% 30000 рублей 30000 рублей Рассчитать

Цена за кг металлолома нестабильна и варьируется в зависимости от количества сдаваемого сырья, его вида – черный металл или цветной, физического состояния и качества.

Основным видом деятельности нашей компании является скупка металлолома. Сотрудничая с нами, вы получаете ряд исключительных преимуществ.

Среди них такие: Мы осуществляем свою деятельность с четким соблюдением всех требований законодательства Российской Федерации;

Сдать металлолом можно на территории специально оборудованных участков с удобными подъездами;

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