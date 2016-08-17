Вывозим лом и кабеля по всей России - список городов
Наша компания предоставляет для своих клиентов бесплатный вывоз металлолома!
Процесс получения метала очень сложный и состоит из целого ряда различных этапов. Производство первичного металла является длительным и затратным, поскольку оно требует добычи руды определенного металла, ее очищения и последующей обработки.
Гораздо проще использовать лом черных и цветных металлов. Получаемый таким образом металл не требует продолжительной обработки, поэтому и цена на него гораздо ниже. В то же время, производственный процесс многих промышленных предприятий включает сбор и передачу на переработку металла.
Каждый пункт приема металлолома в Москве функционирует для обеспечения перерабатывающих металлолом заводов сырьем.
Поскольку Москва является не только столицей нашей Родины, но и центром развития передовых технологий, очень важно развивать и внедрять ресурсосберегающие производственные процессы. Прием металлолома в этой связи играет одну из важных, ключевых ролей. В Москве и Московской области находится много промышленных предприятий, использующих в своей хозяйственной деятельности различные металлы. Такая производственная деятельность неизбежно приводит накапливанию на их территории лома и отходов цветных и черных металлов, который необходимо сдавать на переработку.
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Ознакомившись с информацией, размещенной на нем, вы непременно найдете пункт сдачи метала, расположенный по соседству с вами. Здесь же, на сайте, вы сможете в случае необходимости уточнить перечень металлов, с которыми мы работаем, требования касательно их внешнего вида, происхождения и состояния.
Сдать металлолом – цена за кг высокая!
|Название цветного металла
|Стоимость за 1 кг
|Рассчитать
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|Цена приема металла зависит от объема!
|Медь
|от 800 руб./кг.
|Рассчитать
|Кабель медный (по выходу)
|от 800 руб./кг.
|Рассчитать
|Алюминий
|от 250 руб./кг.
|Рассчитать
|Кабель алюминиевый (по выходу)
|от 250 руб./кг.
|Рассчитать
|Кабель свинцовый (по выходу)
|от 80 руб./кг.
|Рассчитать
|Трансформаторы
|от 300 руб./кг.
|Рассчитать
|Нержавейка
|от 65 руб./кг.
|Рассчитать
|АКБ
|от 70 руб./кг.
|Рассчитать
|Авто на металлолом
|от 10500 за тонну
|Рассчитать
|Название металла
|Вид
|Засор
|Стоимость от 2х до 4х тонн
|Стоимость свыше 4х тонн
|Запутались в ценах? Позвоните нам, мы подскажем, и озвучим точную стоимость!
|Полный прайс на прием черного лома
|Сталь (толстый стальной лом)
|1A
|5%
|30000 рублей
|30000 рублей
|Рассчитать
|2А
|5%
|30000 рублей
|30000 рублей
|Рассчитать
|3А
|5%
|30000 рублей
|30000 рублей
|Рассчитать
Цена за кг металлолома нестабильна и варьируется в зависимости от количества сдаваемого сырья, его вида – черный металл или цветной, физического состояния и качества.
Основным видом деятельности нашей компании является скупка металлолома. Сотрудничая с нами, вы получаете ряд исключительных преимуществ.
- Среди них такие:
- Мы осуществляем свою деятельность с четким соблюдением всех требований законодательства Российской Федерации;
- Сдать металлолом можно на территории специально оборудованных участков с удобными подъездами;
- Благодаря наличию и использованию современного оборудования у нас гарантирован точный вес;
- Для постоянных клиентов предоставляются особые условия сотрудничества;
- Возможен самовывоз металлолома с вашей территории;
- Рыночная цена приема металла;
- Сопровождение сделок всей необходимой документацией.
Для получения более детальной информации касательно условий сотрудничества и цен на лом металлов, просто оставьте заявку на сайте и наши менеджеры вам перезвонят. Вы обязательно останетесь довольными сотрудничеством с нашей компанией.
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