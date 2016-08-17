Пункт приема металлолома ВторМосКабель

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Наша компания предоставляет для своих клиентов бесплатный вывоз металлолома!

Процесс получения метала очень сложный и состоит из целого ряда различных этапов. Производство первичного металла является длительным и затратным, поскольку оно требует добычи руды определенного металла, ее очищения и последующей обработки.

Гораздо проще использовать лом черных и цветных металлов. Получаемый таким образом металл не требует продолжительной обработки, поэтому и цена на него гораздо ниже. В то же время, производственный процесс многих промышленных предприятий включает сбор и передачу на переработку металла.

Каждый пункт приема металлолома в Москве функционирует для обеспечения перерабатывающих металлолом заводов сырьем.

Поскольку Москва является не только столицей нашей Родины, но и центром развития передовых технологий, очень важно развивать и внедрять ресурсосберегающие производственные процессы. Прием металлолома в этой связи играет одну из важных, ключевых ролей. В Москве и Московской области находится много промышленных предприятий, использующих в своей хозяйственной деятельности различные металлы. Такая производственная деятельность неизбежно приводит накапливанию на их территории лома и отходов цветных и черных металлов, который необходимо сдавать на переработку.

Если вы желаете сдать металлолом для переработки, но не знаете, где находится ближайший к вам пункт скупки металла, просто просмотрите внимательно наш сайт.

Ознакомившись с информацией, размещенной на нем, вы непременно найдете пункт сдачи метала, расположенный по соседству с вами. Здесь же, на сайте, вы сможете в случае необходимости уточнить перечень металлов, с которыми мы работаем, требования касательно их внешнего вида, происхождения и состояния.

Сдать металлолом – цена за кг высокая!

Название цветного металла Стоимость за 1 кг Рассчитать
Не нашли цены? Звоните нам, мы подскажем по телефону!
Цена приема металла зависит от объема!
Медь от 800 руб./кг. Рассчитать
Кабель медный (по выходу) от 800 руб./кг. Рассчитать
Алюминий от 250 руб./кг. Рассчитать
Кабель алюминиевый (по выходу) от 250 руб./кг. Рассчитать
Кабель свинцовый (по выходу) от 80 руб./кг. Рассчитать
Трансформаторы от 300 руб./кг. Рассчитать
Нержавейка от 65 руб./кг. Рассчитать
АКБ от 70 руб./кг. Рассчитать
Авто на металлолом от 10500 за тонну Рассчитать
Прием лома черных металлов
Название металла Вид Засор Стоимость от 2х до 4х тонн Стоимость свыше 4х тонн
Запутались в ценах? Позвоните нам, мы подскажем, и озвучим точную стоимость!
Полный прайс на прием черного лома
Сталь (толстый стальной лом) 1A 5% 30000 рублей 30000 рублей Рассчитать
5% 30000 рублей 30000 рублей Рассчитать
5% 30000 рублей 30000 рублей Рассчитать

Цена за кг металлолома нестабильна и варьируется в зависимости от количества сдаваемого сырья, его вида – черный металл или цветной, физического состояния и качества.

Основным видом деятельности нашей компании является скупка металлолома. Сотрудничая с нами, вы получаете ряд исключительных преимуществ.

    Среди них такие:

  • Мы осуществляем свою деятельность с четким соблюдением всех требований законодательства Российской Федерации;
  • Сдать металлолом можно на территории специально оборудованных участков с удобными подъездами;
  • Благодаря наличию и использованию современного оборудования у нас гарантирован точный вес;
  • Для постоянных клиентов предоставляются особые условия сотрудничества;
  • Возможен самовывоз металлолома с вашей территории;
  • Рыночная цена приема металла;
  • Сопровождение сделок всей необходимой документацией.

Для получения более детальной информации касательно условий сотрудничества и цен на лом металлов, просто оставьте заявку на сайте и наши менеджеры вам перезвонят. Вы обязательно останетесь довольными сотрудничеством с нашей компанией.

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